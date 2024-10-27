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Крупный пожар в ТРЦ Атырау: что там происходит

Крупный пожар в ТРЦ Атырау: что там происходит , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 20:44 Фото: azh.kz
В Атырау пожарные вот уже два часа пытаются потушить крупный пожар, который разгорелся в торгово-развлекательном центре Baizaar, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местная газета "Ак Жайык" со ссылкой на ДЧС Атырауской области, вызов о задымлении поступил в 18:37.

"Силы ДЧС Атырауской области немедленно прибыли на место происшествия и эвакуировали 80 человек, в том числе 45 детей, в безопасное место. На месте происшествия был организован штаб, ведутся работы по ликвидации пожара. Пострадавших и погибших нет. Для тушения пожара задействованы 90 сотрудников и 12 единиц техники ДЧС Атырауской области", – рассказали в ведомстве.

Как отмечает издание Atyrau ONLINE, пожар начался с магазина "Детский мир". 


"По предварительным данным, возгорание началось в складском помещении магазина "Детский Мир", расположенном на втором этаже  трехэтажного ТРЦ", – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что 27 октября в Атырау вспыхнул пожар в торгово-развлекательном центре Baizaar. 

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