Крупный пожар в ТРЦ Атырау: что там происходит
Фото: azh.kz
В Атырау пожарные вот уже два часа пытаются потушить крупный пожар, который разгорелся в торгово-развлекательном центре Baizaar, сообщает Zakon.kz.
Как пишет местная газета "Ак Жайык" со ссылкой на ДЧС Атырауской области, вызов о задымлении поступил в 18:37.
"Силы ДЧС Атырауской области немедленно прибыли на место происшествия и эвакуировали 80 человек, в том числе 45 детей, в безопасное место. На месте происшествия был организован штаб, ведутся работы по ликвидации пожара. Пострадавших и погибших нет. Для тушения пожара задействованы 90 сотрудников и 12 единиц техники ДЧС Атырауской области", – рассказали в ведомстве.
Как отмечает издание Atyrau ONLINE, пожар начался с магазина "Детский мир".
"По предварительным данным, возгорание началось в складском помещении магазина "Детский Мир", расположенном на втором этаже трехэтажного ТРЦ", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 27 октября в Атырау вспыхнул пожар в торгово-развлекательном центре Baizaar.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript