Крупный пожар в ТРЦ Атырау: что там происходит

Фото: azh.kz

В Атырау пожарные вот уже два часа пытаются потушить крупный пожар, который разгорелся в торгово-развлекательном центре Baizaar, сообщает Zakon.kz.

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