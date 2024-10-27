Крупный пожар в ТРЦ полностью потушили в Атырау
Фото: azh.kz
Крупный пожар, который разгорелся в торгово-развлекательном центре Baizaar, полностью потушили, сообщает Zakon.kz.
Об этом 27 октября сообщили в МЧС Казахстана.
"Пожар ликвидирован на предварительной площади 1000 квадратных метров",– говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что тушение пожара осложнялось сильным задымлением, большой пожарной нагрузкой, обусловленной многочисленными горючими материалами.
Ранее сообщалось, что 27 октября в Атырау вспыхнул пожар в торгово-развлекательном центре Baizaar. Позже стало известно, что из ТРЦ эвакуировали 80 человек, в том числе 45 детей. Во время пожара никто не пострадал.
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