Крупный пожар в ТРЦ полностью потушили в Атырау

Крупный пожар, который разгорелся в торгово-развлекательном центре Baizaar, полностью потушили, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 октября сообщили в МЧС Казахстана.

"Пожар ликвидирован на предварительной площади 1000 квадратных метров",– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тушение пожара осложнялось сильным задымлением, большой пожарной нагрузкой, обусловленной многочисленными горючими материалами.

Ранее сообщалось, что 27 октября в Атырау вспыхнул пожар в торгово-развлекательном центре Baizaar. Позже стало известно, что из ТРЦ эвакуировали 80 человек, в том числе 45 детей. Во время пожара никто не пострадал.

