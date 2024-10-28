Иностранца оштрафовали за махинации с казахстанскими документами в Семее

46-летний иностранец незаконно использовал документы гражданина Казахстана для уплаты госпошлины, несмотря на утрату гражданства страны, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, казахстанское удостоверение было изъято, а сам нарушитель оштрафован на 369 200 тенге по ст. 496 КоАП РК.

"Двойное гражданство в Казахстане запрещено, а граждане обязаны сообщить о получении иностранного гражданства в течение 30 дней", – предупредили в полиции.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут предъявлять электронные документы в аэропортах и на вокзалах.