Иностранца оштрафовали за махинации с казахстанскими документами в Семее
Фото: НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан"
46-летний иностранец незаконно использовал документы гражданина Казахстана для уплаты госпошлины, несмотря на утрату гражданства страны, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МВД РК, казахстанское удостоверение было изъято, а сам нарушитель оштрафован на 369 200 тенге по ст. 496 КоАП РК.
"Двойное гражданство в Казахстане запрещено, а граждане обязаны сообщить о получении иностранного гражданства в течение 30 дней", – предупредили в полиции.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут предъявлять электронные документы в аэропортах и на вокзалах.
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