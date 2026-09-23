У 21-летнего жителя ВКО принудительно забрали казахстанские документы: за что
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В Восточно-Казахстанской области с начала 2026 года более чем у 620 человек зарегистрирована утрата гражданства Казахстана. При этом 38 человек привлекли к административной ответственности за нарушение требований законодательства в сфере гражданства, сообщает Zakon.kz.
В полиции региона 23 сентября напомнили, что законодательство РК не допускает двойного гражданства. Однако сотрудники миграционной службы продолжают выявлять тех, кто после приобретения гражданства другого государства не сообщает об этом и продолжает пользоваться документами.
"Основная часть выявленных фактов приходится на лиц, принявших гражданство соседних государств", – рассказал начальник Управления миграционной службы полиции ВКО Ринат Шкибаев.
Одна из таких историй произошла с 21-летним жителем района Алтай.
"Он приобрел гражданство другого государства, однако своевременно не сообщил об этом в компетентные органы. В ходе проверки документы у него изъяли, а утрату гражданства зарегистрировали", – сообщили в полиции.
У бывшей казахстанки в Западно-Казахстанской области нашли казахстанские документы. Ее оштрафовали на 865 тыс. тенге.
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