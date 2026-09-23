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Общество

У 21-летнего жителя ВКО принудительно забрали казахстанские документы: за что

Паспорт гражданина РК, документы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 11:17 Фото: pexels
В Восточно-Казахстанской области с начала 2026 года более чем у 620 человек зарегистрирована утрата гражданства Казахстана. При этом 38 человек привлекли к административной ответственности за нарушение требований законодательства в сфере гражданства, сообщает Zakon.kz.

В полиции региона 23 сентября напомнили, что законодательство РК не допускает двойного гражданства. Однако сотрудники миграционной службы продолжают выявлять тех, кто после приобретения гражданства другого государства не сообщает об этом и продолжает пользоваться документами.

"Основная часть выявленных фактов приходится на лиц, принявших гражданство соседних государств", – рассказал начальник Управления миграционной службы полиции ВКО Ринат Шкибаев.

Одна из таких историй произошла с 21-летним жителем района Алтай.

"Он приобрел гражданство другого государства, однако своевременно не сообщил об этом в компетентные органы. В ходе проверки документы у него изъяли, а утрату гражданства зарегистрировали", – сообщили в полиции.

У бывшей казахстанки в Западно-Казахстанской области нашли казахстанские документы. Ее оштрафовали на 865 тыс. тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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