Пропавшего жителя Актобе нашли в общей могиле среди неопознанных лиц

Жительница Актобе Жанат Имангалиева заявила в полицию о пропаже своего брата и там узнала, что родственника похоронили в общей могиле вместе с другими неопознанными лицами, сообщает Zakon.kz.

Сестра погибшего мужчины рассказала Astana TV, что брат жил один, работал на стройке. Когда мужчина перестал выходить на связь, родственники не сразу забили тревогу. Подумали, что он уехал работать на объект. Все это время женщина безуспешно пыталась связаться с братом и в сентябре пошла в полицию. То, что сказали ей в отделении, шокировало женщину.

"В отделении у меня спросили фамилию брата. Потом мне показали фото брата и уточнили, он ли это? Я подтвердила. И мне сказали, что он утонул еще 26 июня. На мой вопрос, почему не сообщили сразу, ничего не ответили". Жанат Имангалиева

Семье все же удалось найти захоронение мужчины и провести необходимые обряды. Как выяснилось, его похоронили только в начале сентября. Два с половиной месяца тело находилось в морге. Родственники не могут понять, почему за столько времени никто их так и не оповестил.

"Отделение полиции от нас в двух шагах находится. Участковый прекрасно знал брата, где он живет, где работает. Найти нас не было проблемой. Но этого делать не стали. Тело брата больше двух месяцев пролежало в морге. А 6 сентября его просто закопали как бродягу. Через пять дней я пришла с заявлением о пропаже. Хочу, чтобы всех причастных к этому сотрудников наказали, вплоть до увольнения". Жанат Имангалиева

Семья мужчины уверена – участковый и следователь допустили непозволительную халатность. Между тем в департаменте полиции заявили, что сейчас ведется служебное расследование.

"По данному факту в отношении сотрудников полиции проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение". Пресс-служба ДП Актюбинской области

В семье заявили, что будут внимательно следить за ходом проверки. В случае несогласия с ее результатами родственники погибшего намерены обратиться в вышестоящие органы.

Ранее пропавшего молодого мужчину из Каскелена нашли убитым в другом селе.