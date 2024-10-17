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Пропавшего молодого мужчину из Каскелена нашли убитым в другом селе

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию , фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 15:20 Фото: polisia.kz
Полиция Алматинской области расследует убийство молодого мужчины, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что в Каскелене произошла трагедия: мертвым нашли мужчину. Его близкие заявили о насильственной смерти. И они недовольны ходом расследования дела.

"Мы требуем справедливости! Виновные должны понести заслуженное наказание", – заявил один из родственников в ходе беседы с журналистами. По их мнению, полиция не предпринимает должных мер для установления истины.

Между тем в прокуратуре Алматинской области сообщили, что по факту убийства полицией начато досудебное расследование (статья 99 УК), надзор за следствием осуществляет прокуратура Карасайского района.

"Подозреваемое лицо задержано и водворено в изолятор временного содержания. Мы выражаем соболезнования семье и близким погибшего", – сказано в комментарии надзорного органа.

По информации ДП региона, 16 октября на окраине села Шалкар Карасайского района с признаками насильственной смерти обнаружили тело 26-летнего мужчины, без вести пропавшего 10 октября.

"По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по "горячим" следам установлен, задержан и водворен в ИВС 22-летний подозреваемый. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств и мотивов преступления", – прокомментировали дело в полиции.

Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции.

Ранее в Алматинской области вынесли приговор мужчине, который застрел партнера по бизнесу из-за денежного вопроса. 

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Ирина Капитанова
Алматинская область Каскелен 2024 год Убийство Полиция
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