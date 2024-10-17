Пропавшего молодого мужчину из Каскелена нашли убитым в другом селе

Полиция Алматинской области расследует убийство молодого мужчины, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что в Каскелене произошла трагедия: мертвым нашли мужчину. Его близкие заявили о насильственной смерти. И они недовольны ходом расследования дела.

"Мы требуем справедливости! Виновные должны понести заслуженное наказание", – заявил один из родственников в ходе беседы с журналистами. По их мнению, полиция не предпринимает должных мер для установления истины.

Между тем в прокуратуре Алматинской области сообщили, что по факту убийства полицией начато досудебное расследование (статья 99 УК), надзор за следствием осуществляет прокуратура Карасайского района.

"Подозреваемое лицо задержано и водворено в изолятор временного содержания. Мы выражаем соболезнования семье и близким погибшего", – сказано в комментарии надзорного органа.

По информации ДП региона, 16 октября на окраине села Шалкар Карасайского района с признаками насильственной смерти обнаружили тело 26-летнего мужчины, без вести пропавшего 10 октября.

"По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по "горячим" следам установлен, задержан и водворен в ИВС 22-летний подозреваемый. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств и мотивов преступления", – прокомментировали дело в полиции.

Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции.

Ранее в Алматинской области вынесли приговор мужчине, который застрел партнера по бизнесу из-за денежного вопроса.