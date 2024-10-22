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Законодательство РК

Бойцы Нацгвардии в Талдыкоргане помогли девушке, пострадавшей в ДТП

бойцы Нацгвардии помогли девушке после аварии, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 23:49 Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК
21 октября в Талдыкоргане гвардейцы воинской части 5514 стали очевидцами ДТП и первыми пришли на помощь пострадавшей. Водитель машины Chevrolet Aveo совершил наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

В это время войсковой наряд в составе начальника войскового наряда ефрейтора Мадияра Маканова и патрульных рядовых Нұржігіта Әділханұлы, Айдына Еркінұлы и Тасқына Елеусізова стали свидетелями этого происшествия.

Не теряя времени гвардейцы отправились на помощь. В свою очередь, начальник войскового наряда сразу вызвал карету скорой помощи и сотрудников полиции.

"Мы незамедлительно стали оказывать первую медицинскую помощь пострадавшей гражданке. До приезда скорой помощи девушка пришла в себя", – рассказал Маканов.

После пострадавшую передали медицинским работникам.

Ранее сообщалось, что очевидцы ДТП в Алматы помогли спасти водителя-нарушителя.

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