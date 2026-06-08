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Общество

В Астане начали массовые проверки пешеходов и водителей: названа причина

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 16:51 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Астане сотрудники департамента полиции (ДП) проводят оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Пешеход". Цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий (ДТП), повышение правовой культуры участников дорожного движения и обеспечение безопасности пешеходов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили сегодня, 8 июня 2026 года, в пресс-службе столичной полиции, ДТП с участием пешеходов по-прежнему остаются одной из актуальных проблем.

"С начала года на территории столицы зарегистрировано около 400 ДТП с участием пешеходов. Вызывает обеспокоенность тот факт, что значительная часть указанных происшествий произошла вследствие несоблюдения пешеходами ПДД. В частности, по вине пешеходов зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия. Во многих случаях аварии происходят из-за перехода проезжей части в неустановленном месте, выхода на дорогу на запрещающий сигнал светофора, неправильной оценки дорожной обстановки, а также отсутствия световозвращающих элементов в темное время суток".Пресс-служба ДП Астаны

В рамках ОПМ "Пешеход" сотрудники полиции проводят усиленный контроль в местах массового скопления людей и вблизи образовательных учреждений. Кроме того, с жителями и водителями проводятся профилактические беседы и разъяснительная работа по соблюдению ПДД.

Также сообщается, что сотрудники полиции:

  • напоминают водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами и предоставлять преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть;
  • пешеходов же призывают переходить дорогу только в установленных местах и перед выходом на проезжую часть убеждаться в полной остановке транспортных средств.
"Безопасность на дороге – это ответственность не только полиции, но и каждого участника дорожного движения. Одно мгновение невнимательности может привести к непоправимой трагедии", – подчеркнули в пресс-службе ДП Астаны.

Вместе с тем жителей и гостей столицы стражи порядка призывают строго соблюдать Правила дорожного движения, ответственно относиться к собственной жизни и жизни окружающих.

5 июня 2026 года в МВД подробно рассказали о масштабной спецоперации, стартовавшей в Казахстане.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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