В Астане начали массовые проверки пешеходов и водителей: названа причина

В Астане сотрудники департамента полиции (ДП) проводят оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Пешеход". Цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий (ДТП), повышение правовой культуры участников дорожного движения и обеспечение безопасности пешеходов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили сегодня, 8 июня 2026 года, в пресс-службе столичной полиции, ДТП с участием пешеходов по-прежнему остаются одной из актуальных проблем.

"С начала года на территории столицы зарегистрировано около 400 ДТП с участием пешеходов. Вызывает обеспокоенность тот факт, что значительная часть указанных происшествий произошла вследствие несоблюдения пешеходами ПДД. В частности, по вине пешеходов зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия. Во многих случаях аварии происходят из-за перехода проезжей части в неустановленном месте, выхода на дорогу на запрещающий сигнал светофора, неправильной оценки дорожной обстановки, а также отсутствия световозвращающих элементов в темное время суток". Пресс-служба ДП Астаны

В рамках ОПМ "Пешеход" сотрудники полиции проводят усиленный контроль в местах массового скопления людей и вблизи образовательных учреждений. Кроме того, с жителями и водителями проводятся профилактические беседы и разъяснительная работа по соблюдению ПДД.

Также сообщается, что сотрудники полиции:

напоминают водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами и предоставлять преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть;

о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами и предоставлять преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть; пешеходов же призывают переходить дорогу только в установленных местах и перед выходом на проезжую часть убеждаться в полной остановке транспортных средств.

"Безопасность на дороге – это ответственность не только полиции, но и каждого участника дорожного движения. Одно мгновение невнимательности может привести к непоправимой трагедии", – подчеркнули в пресс-службе ДП Астаны.

Вместе с тем жителей и гостей столицы стражи порядка призывают строго соблюдать Правила дорожного движения, ответственно относиться к собственной жизни и жизни окружающих .

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