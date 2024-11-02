Землетрясение зафиксировали на юго-востоке от Алматы

Фото: Zakon.kz

Землетрясение зафиксировали в 258 километрах на юго-востоке от Алматы 2 ноября в 10:50 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" зарегистрировала очаг землетрясения на границе Кыргызстана и Китая. "Расчетная интенсивность составила два балла в горной местности села Нарынкол Раимбекского района и села Кеген Кегенского района Алматинской области. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", – сообщили в МЧС РК. Ранее подземные толчки зафиксированы в 30 км на запад от села Лепсы в Жетысуской области 26 октября 2024 года. Казахстанские сейсмологи оценили их магнитуду в 3,6.

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