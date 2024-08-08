Майор Нацгвардии спас висящего на карнизе мужчину в Кокшетау

Заместитель командира батальона по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 5510 Национальной гвардии РК майор Артем Горохов спас висящего на карнизе мужчину в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба Национальной гвардии МВД РК, майор Артем Горохов около 23:00 6 августа услышал раздающиеся во дворе дома крики. Выяснилось, что с карниза шестиэтажного дома в соседнем подъезде пытался спрыгнуть местный житель.

"Я попросил граждан вызвать сотрудников полиции, а сам поднялся на шестой этаж. Люк крыши был заблокирован. Пытавшийся свести счеты с жизнью мужчина все спланировал. Я выбил люк, забрался на крышу. Мужчина средних лет уже висел на краю карниза", – рассказал майор.

Также сообщается, что военнослужащий быстро сориентировался, вступив с мужчиной в диалог. Отговаривая от необдуманного поступка, гвардеец, приближаясь к горожанину, схватил его за руку и, вытянув наверх, отвел от края крыши.

"Тем временем на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Для выяснения обстоятельств мужчина был доставлен в районное управление полиции. Так, благодаря решительным действиям военнослужащего войск правопорядка, в очередной раз была спасена человеческая жизнь", – заключили в пресс-службе Нацгвардии.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 15 июня в 19:50 солдат воинской части 5573 Национальной гвардии во время патрулирования спас подростка из плена воды. Позже солдата Нацгвардии наградили медалью в Астане.