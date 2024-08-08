Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Майор Нацгвардии спас висящего на карнизе мужчину в Кокшетау

Майор Нацгвардии спас висящего на карнизе мужчину в Кокшетау , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 23:50 Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК
Заместитель командира батальона по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 5510 Национальной гвардии РК майор Артем Горохов спас висящего на карнизе мужчину в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба Национальной гвардии МВД РК, майор Артем Горохов около 23:00 6 августа услышал раздающиеся во дворе дома крики. Выяснилось, что с карниза шестиэтажного дома в соседнем подъезде пытался спрыгнуть местный житель.

"Я попросил граждан вызвать сотрудников полиции, а сам поднялся на шестой этаж. Люк крыши был заблокирован. Пытавшийся свести счеты с жизнью мужчина все спланировал. Я выбил люк, забрался на крышу. Мужчина средних лет уже висел на краю карниза", – рассказал майор.

Также сообщается, что военнослужащий быстро сориентировался, вступив с мужчиной в диалог. Отговаривая от необдуманного поступка, гвардеец, приближаясь к горожанину, схватил его за руку и, вытянув наверх, отвел от края крыши.

"Тем временем на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Для выяснения обстоятельств мужчина был доставлен в районное управление полиции. Так, благодаря решительным действиям военнослужащего войск правопорядка, в очередной раз была спасена человеческая жизнь", – заключили в пресс-службе Нацгвардии.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 15 июня в 19:50 солдат воинской части 5573 Национальной гвардии во время патрулирования спас подростка из плена воды. Позже солдата Нацгвардии наградили медалью в Астане. 

Читайте также

Елдос Сметов
Елдосу Сметову вручили ключи еще от одного автомобиля
Общественный транспорт Астаны, автобус в Астане, автобусы
В Астане 17 автобусных маршрутов изменят схему движения из-за саммита
Новое общественное пространство на месте пустыря открыли в Астане
Новое общественное пространство на месте пустыря открыли в Астане
Диана Абдуллаева
Кокшетау Национальная гвардия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом
Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: