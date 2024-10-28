Героическое спасение ребенка в Алматы восхитило Казнет

Накануне, 27 октября 2024 года, в социальных сетях появилось видео спасения ребенка из речки. Пользователи Казнета прозвали мужчину героем и предложили подарить ему квартиру, сообщает Zakon.kz.

Судя по хештегам, которыми сопроводил публикацию в TikTok спаситель, инцидент произошел в Алматы. А речка, в которую упал ребенок, напоминает Весновку. По всей видимости, мужчина, увидев тонущего мальчика, не раздумывая прыгнул в воду. Этому свидетельствуют солнцезащитные очки и барсетка, которые он снял с себя.

Ребенок, после героического спасения, вскрикнул: "Спасибо, ага!"

По словам мужчины, это уже второй случай падения мальчика в речку. Об этом ребенок рассказал своему спасителю.

"Мальчик наглотался грязной воды", – добавил мужчина.

В комментариях казахстанцы поблагодарили мужчину за спасение ребенка, прозвав его героем. Также они предложили найти спасителя и отблагодарить квартирой и машиной:

"Герой!"

"Я плачу".

"Парень – красавчик! Даже сумку с себя не скинул, прыгнул не раздумывая".

"Брат, спасение одного приравнивается к спасению всего человечества. Молодец".

"Парень, спасший жизнь одного ребенка, – герой! Будь счастлив! Наверное, ребенок получил шок?!"

"Найти, кто его спас, дать квартиру, дать машину. Пусть будет хоть какая-то польза от государства простому человеку".

"Всем спасибо! Если бы на моем месте был кто-нибудь другой, уверен, что он поступил также – сделал бы все, что в его руках ради спасения ребенка", – ответил мужчина всем пользователям Казнета.

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Похожая ситуация произошла в июле 2024 года в Талгарском районе Алматинской области. Тогда ребенок упал в Большой Алматинский канал. Ему на помощь пришел случайный прохожий, которого в Казнете прозвали "героем нашего времени". Позднее мужчину отыскали, и он рассказал детали спасения тонувшего в БАКе мальчика.