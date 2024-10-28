Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Героическое спасение ребенка в Алматы восхитило Казнет

Героическое спасение ребенка в Алматы восхитило Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 10:52 Фото: TikTok/xan_0911
Накануне, 27 октября 2024 года, в социальных сетях появилось видео спасения ребенка из речки. Пользователи Казнета прозвали мужчину героем и предложили подарить ему квартиру, сообщает Zakon.kz.

Судя по хештегам, которыми сопроводил публикацию в TikTok спаситель, инцидент произошел в Алматы. А речка, в которую упал ребенок, напоминает Весновку. По всей видимости, мужчина, увидев тонущего мальчика, не раздумывая прыгнул в воду. Этому свидетельствуют солнцезащитные очки и барсетка, которые он снял с себя.

Ребенок, после героического спасения, вскрикнул: "Спасибо, ага!"

По словам мужчины, это уже второй случай падения мальчика в речку. Об этом ребенок рассказал своему спасителю.

"Мальчик наглотался грязной воды", – добавил мужчина.

@xan_0911 Сойтип 1 Периштеге Себепкер Болып Калдык😂#Алматы#ИншАллах🤲🏻 ♬ оригинальный звук — Xan_0911

В комментариях казахстанцы поблагодарили мужчину за спасение ребенка, прозвав его героем. Также они предложили найти спасителя и отблагодарить квартирой и машиной:

  • "Герой!"
  • "Я плачу".
  • "Парень – красавчик! Даже сумку с себя не скинул, прыгнул не раздумывая".
  • "Брат, спасение одного приравнивается к спасению всего человечества. Молодец".
  • "Парень, спасший жизнь одного ребенка, – герой! Будь счастлив! Наверное, ребенок получил шок?!"
  • "Найти, кто его спас, дать квартиру, дать машину. Пусть будет хоть какая-то польза от государства простому человеку".

"Всем спасибо! Если бы на моем месте был кто-нибудь другой, уверен, что он поступил также – сделал бы все, что в его руках ради спасения ребенка", – ответил мужчина всем пользователям Казнета.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 10:52
"Операция" по спасению собаки в Алматы восхитила казахстанцев
, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 10:52

Похожая ситуация произошла в июле 2024 года в Талгарском районе Алматинской области. Тогда ребенок упал в Большой Алматинский канал. Ему на помощь пришел случайный прохожий, которого в Казнете прозвали "героем нашего времени". Позднее мужчину отыскали, и он рассказал детали спасения тонувшего в БАКе мальчика.

Читайте также

автобусы Алматы пригород новые маршруты
Новые пригородные маршруты запустили в Алматы
В Казахстане обновлен черный список интернет-казино
В Казахстане обновлен черный список интернет-казино
Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие
Какие должности занимают трудовые мигранты, работающие в Казахстане
Динара Халдарова
Интересное Алматы TikTok 2024 год Хорошие новости Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель в Астане и ливень в Алматы: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: