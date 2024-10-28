Героическое спасение ребенка в Алматы восхитило Казнет
Судя по хештегам, которыми сопроводил публикацию в TikTok спаситель, инцидент произошел в Алматы. А речка, в которую упал ребенок, напоминает Весновку. По всей видимости, мужчина, увидев тонущего мальчика, не раздумывая прыгнул в воду. Этому свидетельствуют солнцезащитные очки и барсетка, которые он снял с себя.
Ребенок, после героического спасения, вскрикнул: "Спасибо, ага!"
По словам мужчины, это уже второй случай падения мальчика в речку. Об этом ребенок рассказал своему спасителю.
"Мальчик наглотался грязной воды", – добавил мужчина.
@xan_0911 Сойтип 1 Периштеге Себепкер Болып Калдык😂#Алматы#ИншАллах🤲🏻 ♬ оригинальный звук — Xan_0911
В комментариях казахстанцы поблагодарили мужчину за спасение ребенка, прозвав его героем. Также они предложили найти спасителя и отблагодарить квартирой и машиной:
- "Герой!"
- "Я плачу".
- "Парень – красавчик! Даже сумку с себя не скинул, прыгнул не раздумывая".
- "Брат, спасение одного приравнивается к спасению всего человечества. Молодец".
- "Парень, спасший жизнь одного ребенка, – герой! Будь счастлив! Наверное, ребенок получил шок?!"
- "Найти, кто его спас, дать квартиру, дать машину. Пусть будет хоть какая-то польза от государства простому человеку".
"Всем спасибо! Если бы на моем месте был кто-нибудь другой, уверен, что он поступил также – сделал бы все, что в его руках ради спасения ребенка", – ответил мужчина всем пользователям Казнета.
Материал по теме
Похожая ситуация произошла в июле 2024 года в Талгарском районе Алматинской области. Тогда ребенок упал в Большой Алматинский канал. Ему на помощь пришел случайный прохожий, которого в Казнете прозвали "героем нашего времени". Позднее мужчину отыскали, и он рассказал детали спасения тонувшего в БАКе мальчика.