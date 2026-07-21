Сделали "невозможное": шымкентские врачи вытащили с того света жертву страшного ДТП

Врачи городской клинической больницы №1 Шымкента спасли и вернули способность ходить пациенту с тяжелейшими травмами после ДТП. Специалисты успешно провели пострадавшему сложную двухэтапную операцию, восстановив кости таза и бедра, передает Zakon.kz.

По данным телеканала "Отырар ТВ", пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Медики применили поэтапную тактику лечения: чтобы устранить угрозу жизни и стабилизировать пациента, на таз и правую бедренную кость сразу установили аппараты внешней фиксации.

"После стабилизации общего состояния специалисты приступили ко второму этапу лечения. Аппараты внешней фиксации были сняты, после чего одновременно проведена сложная реконструктивная операция на костях таза и бедренной кости", – говорится в сообщении.

Кости таза хирурги восстановили с помощью реконструктивных пластин и винтов, а на бедренной кости провели интрамедуллярный остеосинтез.

Врачам удалось восстановить опорную функцию ноги и создать условия для правильного сращения костей. Сейчас пациент уже выписан и проходит реабилитацию.

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