#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
469.59
536.22
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
469.59
536.22
5.96
Общество

Сделали "невозможное": шымкентские врачи вытащили с того света жертву страшного ДТП

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 01:14 Фото: Zakon.kz
Врачи городской клинической больницы №1 Шымкента спасли и вернули способность ходить пациенту с тяжелейшими травмами после ДТП. Специалисты успешно провели пострадавшему сложную двухэтапную операцию, восстановив кости таза и бедра, передает Zakon.kz.

По данным телеканала "Отырар ТВ", пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Медики применили поэтапную тактику лечения: чтобы устранить угрозу жизни и стабилизировать пациента, на таз и правую бедренную кость сразу установили аппараты внешней фиксации.

"После стабилизации общего состояния специалисты приступили ко второму этапу лечения. Аппараты внешней фиксации были сняты, после чего одновременно проведена сложная реконструктивная операция на костях таза и бедренной кости", – говорится в сообщении.

Кости таза хирурги восстановили с помощью реконструктивных пластин и винтов, а на бедренной кости провели интрамедуллярный остеосинтез.

Врачам удалось восстановить опорную функцию ноги и создать условия для правильного сращения костей. Сейчас пациент уже выписан и проходит реабилитацию.

Ранее сообщалось, что врачи в Алматы спасли 26-летнего мужчину, получившего критические ожоги при взрыве газового баллона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Операционная, операция, медицинские инструменты, врач, врачи, доктор, доктора, медицина, медик, медики
19:19, 05 ноября 2024
Сестер-близнецов спасли врачи после страшной аварии в Алматинской области
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
14:26, 16 июня 2026
Врачи Алматы буквально вытащили с того света девушку, выпавшую с 9-го этажа
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
19:49, 17 декабря 2025
Редкая операция в Актау: казахстанец встал на ноги после клинической смерти
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Небольшая перезагрузка&quot;: Рыбакина показала кадры отдыха после вылета с &quot;Уимблдона&quot;
01:20, 22 июля 2026
"Небольшая перезагрузка": Рыбакина показала кадры отдыха после вылета с "Уимблдона"
Фото: ФИФА
00:44, 22 июля 2026
"Даже не было протестов": Трамп высоко оценил уровень безопасности на ЧМ-2026 в США
Фото: Top Rank
00:10, 22 июля 2026
WBO вынесла официальное решение по Жанибеку Алимханулы
Фото: UFC
23:34, 21 июля 2026
Хабиб Нурмагомедов назвал свою символическую сборную ЧМ‑2026 по футболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: