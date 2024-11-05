Дерзкий автоугон раскрыли полицейские Акмолинской области

4 ноября около 10:00 патрульные полицейские задержали дерзкого угонщика в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Старший лейтенант полиции Еркебулан Турмагамбетов и Жапар Раймбеков заметили автомобиль марки Toyota Camry, который снизил скорость на 1071-м км автодороги Екатеринбург – Алматы, высадив двух пассажиров. Сама машина, резко развернувшись, направилась в противоположном направлении. Этот эпизод заинтересовал служителей закона.

"Ими было принято решение проверить данный транспорт. При попытке остановить вышеуказанный автомобиль водитель не выполнил законные требования сотрудников полиции и продолжил движение. Далее, как в кино, на 1066-м км, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд в кювет. Было установлено, что 46-летний водитель Toyota Camry занимался частным извозом", – рассказали в полиции.

4 ноября он в Атбасаре взял двух пассажиров в направлении города Астаны. По пути следования один из пассажиров попросил остановиться по нужде. Машина остановилась, пассажир, пользуясь тем, что водитель тоже покинул машину, мгновенно сел за руль и совершил угон.

Угонщик задержан и передан патрульными следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

По факту угона полицейские начали досудебное производство. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что у алматинца угнали три авто стоимостью 90 млн тенге.