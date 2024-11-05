Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дерзкий автоугон раскрыли полицейские Акмолинской области

полицейские задержали дерзкого угонщика, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 19:35 Фото: polisia.kz
4 ноября около 10:00 патрульные полицейские задержали дерзкого угонщика в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Старший лейтенант полиции Еркебулан Турмагамбетов и Жапар Раймбеков заметили автомобиль марки Toyota Camry, который снизил скорость на 1071-м км автодороги Екатеринбург – Алматы, высадив двух пассажиров. Сама машина, резко развернувшись, направилась в противоположном направлении. Этот эпизод заинтересовал служителей закона.

"Ими было принято решение проверить данный транспорт. При попытке остановить вышеуказанный автомобиль водитель не выполнил законные требования сотрудников полиции и продолжил движение. Далее, как в кино, на 1066-м км, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд в кювет. Было установлено, что 46-летний водитель Toyota Camry занимался частным извозом", – рассказали в полиции.

4 ноября он в Атбасаре взял двух пассажиров в направлении города Астаны. По пути следования один из пассажиров попросил остановиться по нужде. Машина остановилась, пассажир, пользуясь тем, что водитель тоже покинул машину, мгновенно сел за руль и совершил угон.

Угонщик задержан и передан патрульными следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

По факту угона полицейские начали досудебное производство. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что у алматинца угнали три авто стоимостью 90 млн тенге.

Читайте также

В Акмолинской области спасли трех человек при ДТП
Трех человек зажало в искореженном автомобиле после ДТП в Акмолинской области
Операционная, операция, медицинские инструменты, врач, врачи, доктор, доктора, медицина, медик, медики
Сестер-близнецов спасли врачи после страшной аварии в Алматинской области
контрабанда рыбы
Восемь тонн контрабандной рыбы обнаружили в грузовике в Абайской области
Елена Беляева
Акмолинская область 2024 год Автоугоны Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
В Алматы произошло землетрясение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Выборы в США
Выборы в США: Объявлены первые результаты голосования в одном из городов
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: