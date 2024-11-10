Более 600 машин пришлось сопровождать полицейским в Акмолинской области из-за бурана

Ухудшение погодных условий, которое отмечается 9 и 10 ноября на территории Акмолинской области, прибавило работы полицейским, сообщает Zakon.kz.

Чтобы не допустить аварий, которые возможны во время большого скопления машин на трассах, сотрудникам батальона и роты патрульной полиции ДП региона пришлось организовать сопровождение трех автомобильных колонн.

"Стражи порядка сопроводили около 500 легковых и порядка 150 грузовых автомобилей, следовавших по автодороге Астана-Петропавловск и Астана-Ерейментау-Шидерты. В мероприятиях были задействованы 49 сотрудников полиции и 24 единицы патрульного автотранспорта", – сообщили в пресс-службе МВД.

Водителям напоминают, что к вечеру 10 ноября 2024 года на дорогах региона вновь введут ограничение движения из-за неблагоприятных погодных условий. Полицейские рекомендуют корректировать маршруты движения и не игнорировать сообщения специальных служб о закрытии дорог.

В ДЧС региона рассказали, что вчера в области были закрыты девять трасс республиканского и 22 областного значения.

Было выставлено 22 блокпоста в 12 районах и в Степногорске. Подготовлено 277 пунктов обогрева, рассчитанных на 12 тысяч человек. Такая помощь потребовалась 15 казахстанцам, в том числе четверым детям.

Ранее синоптики сообщали, что в 15 областях Казахстана на 10 ноября объявили штормовое предупреждение.