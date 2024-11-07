Касымбек о непогоде в столице: Ничего критического

Аким Астаны Женис Касымбек оценил ущерб от штормового ветра и бурана в городе, сообщает Zakon.kz.

На отчетной встрече акима с жителями района 7 ноября 2024 года Жениса Касымбека попросили прокомментировать последствия непогоды в городе.

"Вы же видите, что погода нестандартная. Сегодня объявлено даже локальное ЧС, это связано с тем, что скорость ветра достаточно высокая. На самом деле сегодня штормовая погода. Случаются иногда подобные вещи. Но, в целом, вчера нормально прошел первый штормовой день. Больших крупных эксцессов нет", – сказал Женис Касымбек.

Вместе с тем аким констатировал несколько проблемных моментов. В одной из школ частично была повреждена кровля, также из-за сильного ветра были повреждены две остановки. С фасада одного из домов обшивочный материал упал на автомобиль. С владельцем машины вопрос был урегулирован, строительная компания понесет предусмотренную законами ответственность.

"К сожалению, периодически такие вещи случаются. Критического ничего не произошло. Я думаю, сегодня-завтра все будет восстановлено. Существующие ГОСТы и требования достаточны для того, чтобы строить безопасно", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Астане из-за сильного порывистого ветра потребители частных домов остались без света.

