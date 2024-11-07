В Астане – проблемы с электроснабжением из-за погоды

7 ноября 2024 года в Астане из-за сильного порывистого ветра потребители остаются без света, сообщает Zakon.kz.

Так, электроснабжение было прервано в частных домах в районах Сарыарка и Алматы, в мкр. Юго-Восток и на правобережье.

"В настоящее время наши аварийные службы проводят восстановительные работы на воздушных линиях 10 кВ по заявкам потребителей частных домов. Для оперативного устранения последствий непогоды организовано круглосуточное дежурство: работают 12 оперативных и 12 ремонтных бригад, задействованы две единицы спецтехники (АГП) и ДГУ", – сообщили в АО "Астана-РЭК".

Ранее сообщалось, что в столице из-за непогоды задерживаются авиарейсы, а также отменили занятия в школах.