Пожар на зернохранилище потушили огнеборцы в Уральске
Фото: pixabay
В Уральске, в селе Меловые Горки 17 сентября произошло загорание склада для хранения зерна, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировали в МЧС РК, оперативно прибывшие пожарные подразделения вступили в схватку с огнем и ликвидировали загорание на площади 750 кв.м, не дав огню распространиться.
А в Петропавловске спасатели экстренно эвакуировали из жилого дома более 90 человек. В квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома произошел пожар.
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