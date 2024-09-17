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Пожар на зернохранилище потушили огнеборцы в Уральске

Пожар , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 18:44 Фото: pixabay
В Уральске, в селе Меловые Горки 17 сентября произошло загорание склада для хранения зерна, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в МЧС РК, оперативно прибывшие пожарные подразделения вступили в схватку с огнем и ликвидировали загорание на площади 750 кв.м, не дав огню распространиться.

А в Петропавловске спасатели экстренно эвакуировали из жилого дома более 90 человек. В квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома произошел пожар.

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