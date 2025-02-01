Автомобиль с детьми опрокинулся в Уральске

1 февраля в административном центре Западно-Казахстанской области после ДТП перевернулся автомобиль LADA Priora с двумя детьми в салоне, сообщает Zakon.kz.

По данным очевидцев, снявшим видео на месте происшествия, ДТП произошло недалеко от ЗКАТУ им. Жангир хана.

В областном управлении здравоохранения местному Telegram-каналу "Мой город" сообщили, что всего пострадали три человека. Это 34-летняя женщина, пятилетний мальчик и двухлетняя летняя девочка.

Фото: Telegram/Мой город

"Каждому оказана необходимая медицинская помощь. Все были обследованы врачами, назначено амбулаторное лечение", – говорится в сообщении.

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