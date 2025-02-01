Автомобиль с детьми опрокинулся в Уральске
Фото: Telegram/Мой город
1 февраля в административном центре Западно-Казахстанской области после ДТП перевернулся автомобиль LADA Priora с двумя детьми в салоне, сообщает Zakon.kz.
По данным очевидцев, снявшим видео на месте происшествия, ДТП произошло недалеко от ЗКАТУ им. Жангир хана.
В областном управлении здравоохранения местному Telegram-каналу "Мой город" сообщили, что всего пострадали три человека. Это 34-летняя женщина, пятилетний мальчик и двухлетняя летняя девочка.
Фото: Telegram/Мой город
"Каждому оказана необходимая медицинская помощь. Все были обследованы врачами, назначено амбулаторное лечение", – говорится в сообщении.
А 29 января в Уральске, в результате падения кирпича, умер мужчина.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript