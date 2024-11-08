Пенсионера в Мангистауской области осудили на пять лет за махинацию с продажей карьера

В Мангистауской области пенсионер лишился свободы на пять лет за махинацию при продаже карьера, в которой обогатился на 73 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Мангистауского областного суда рассказали, что пенсионер в январе 2023 года познакомился с потерпевшим. Узнав, что он хочет у него купить карьер, он решил его обмануть.

"Пенсионер договорился с потерпевшим о продаже полезных ископаемых, которые были расположены в Каракиянском районе Мангистауской области в местности "Карамындыбас-2", за 73 млн тенге. В феврале он получил от покупателя задаток в сумме 30 млн тенге. Через два месяца он забрал оставшуюся сумму. После чего, чтобы клиент ни о чем не заподозрил, у нотариуса заверил его о том, что "недостающие документы принесет через несколько дней", покинул нотариальную контору. В дальнейшем от заключения договора уклонился", – поделились в суде.

Вина злоумышленника была доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, видео, аудиозаписями получения денежных средств и другими имеющимися в деле доказательствами.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих его ответственность и наказание, пенсионный возраст. Санкцией п. 2 ч. 4 ст. 190 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Суд назначил пенсионеру минимальное наказание – лишение свободы сроком на пять лет.

Ранее сообщалось о другой истории. В Алматы пенсионер хотел сжечь свой дом. Он утверждает, что стал жертвой мошенничества и лишился жилья.