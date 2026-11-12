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Дом за 110 млн тенге хотели отобрать у пенсионеров в Казахстане: при чем здесь их родственник

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В Алматинской области пенсионеры едва не лишились единственного жилья за 110 млн тенге из-за долгов родственника. Спасти дом от продажи с молотка помогло мировое соглашение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 12 ноября 2026 года в пресс-службе Илийского районного суда, банк подал иск к ТОО и гарантам о взыскании долга в размере 57,9 млн тенге.

В счет погашения задолженности кредитор требовал забрать заложенный жилой дом стоимостью 110 млн тенге, который принадлежит пожилым людям.

"Пожилые люди выступили гарантами по кредиту, выданному на предпринимательскую деятельность члена их семьи. В связи с финансовыми трудностями, возникшими после пожара на объекте предпринимательства, кредитные обязательства своевременно не исполнялись", – говорится в сообщении.

Во время процесса суд разъяснил участникам преимущества медиации, и стороны смогли договориться мирным путем. Ответчики признали долг в 57,9 млн тенге и обязались выплатить его по графику в рассрочку в течение двух лет (24 месяцев).

"Истец (банк), согласившись с предложенным графиком возврата займа, отказался от искового требования о принудительном обращении взыскания на заложенный жилой дом", – отметили в пресс-службе суда.

В итоге производство по делу о конфискации жилья пенсионеров прекратили.

Определение суда уже вступило в законную силу.

А в Астане осуждена 37-летняя местная жительница, которая обманывала граждан под видом сдачи несуществующих квартир. За серию мошенничеств суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы.

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Канат Болысбек
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