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Ищут преступников и должников: в Генпрокуратуре рассказали, как используют информационные технологии

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 16:45 Фото: Zakon.kz
Более двух тысяч человек, которые были в розыске, в том числе 167 преступников, помогли отыскать информационные технологии в Казахстане. Об их успешном использовании рассказали в Генеральной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

По словам начальника Департамента финансов Генпрокуратуры Ильяса Испанова, развитие информационных систем в органах надзорного ведомства имеет большое значение в различных направлениях деятельности.

"Это в первую очередь обеспечение автоматизации деятельности розыска и надзор за розыском. Самое главное – шесть направлений розыска объединили в одну базу. Соответственно, по этой базе проводится сверка и запросы по всем государственным и по частным информационным системам, где разыскиваемые лица могут размещать информацию, получать услуги", – пояснил Испанов.
система, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 16:45

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

На сегодняшний день уже сформирована база фотографий всех разыскиваемых лиц. На начало года их было 10 119 человек. Сейчас – восемь тысяч.

"При выявлении похожих лиц информация из объединенных систем поступает в центральный аппарат Генпрокуратуры, региональные прокуроры через этот ситуационный центр могут взаимодействовать с органами полиции для выявления, задержания и привлечения к ответственности преступников или должников", – рассказал Испанов.

В данный момент примерно 1,5 тысячи исполнительных производств по алиментам были прекращены благодаря выявлению граждан, которые укрывались от исполнения своих обязательств.

Ранее заместитель Генпрокурора Галымжан Койгелдиев рассказал, почему до сих пор не могут найти и вернуть в Казахстан подозреваемых по делу LRT Талгата Ардана и Каната Султанбекова.

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