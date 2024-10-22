В Генпрокуратуре рассказали, как ловят беглецов для экстрадиции в Казахстан

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Саян Абденов в интервью Zakon.kz рассказал об экстрадиции преступников и озвучил последние цифры. Также он разъяснил, как происходит процедура экстрадиции разыскиваемых в Казахстан.

Экстрадиция – выдача разыскиваемого лица одним государством другому для привлечения его к уголовной ответственности или для исполнения приговора суда.

Но как же происходит выдача преступников нашему государству? О практике исполнения международных договоров в сфере борьбы с преступностью в государствах сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Саян Абденов.

Он отметил, что экстрадиция преступников в республику – это исключительная компетенция Генеральной прокуратуры.

"Под экстрадицией понимается выдача иностранным государствам разыскиваемого лица. Ей предшествует объявление международного розыска органом расследования и передача материалов в Интерпол для дальнейшего осуществления розыскных мероприятий за рубежом", – разъяснил представитель Генпрокуратуры РК.

После задержания разыскиваемых на территории иностранного государства Генеральная прокуратура Казахстана начинает процедуру экстрадиции, куда входит направление запроса с обоснованием зарубежным коллегам о необходимости выдачи нашего лица государству.

"На этой стадии только Генеральная прокуратура, как уполномоченный орган, предоставляет в иностранные государства материалы, подтверждающие причастность разыскиваемого к совершенному им преступлению. А те, в свою очередь, рассматривают наше ходатайство в соответствии с международным и национальным законодательством". Саян Абденов

Решение о выдаче – это сложный, своего рода "состязательный процесс", так как задержанный обычно всегда намерен обжаловать такое решение в иностранных судах, продолжил специалист.

"Это решающий этап, когда прокуроры-международники качественно и профессионально доказывают обоснованность экстрадиции. После того, как мы получаем положительное заключение иностранного суда или иного уполномоченного зарубежного органа, мы начинаем процедуру доставления лица в Республику Казахстан". Саян Абденов

Как это все происходит на практике

К примеру, в 2023 году в результате кропотливой работы казахстанских прокуроров из Германии и Сербии экстрадированы двое участников преступной группы Olimp.kz, причинившие государству ущерб на сумму свыше 86 млрд тенге в виде неуплаты налогов.

Вместе с тем не так давно из Польши доставлен руководитель транснациональной преступной группировки, занимавшийся незаконным оборотом и сбытом психотропных веществ, объем которых превысил 1 тонну. Также Россия выдала гражданина Казахстана, обманувшего 200 астанинских дольщиков на 4,3 млрд тенге. И это еще не все цифры невероятных сумм, на которые злоумышленникам удалось обмануть наших соотечественников.

Только за прошлый год в другие страны Генпрокуратурой РК направлено 117 запросов о выдаче преступников, из них удовлетворена половина – 55. В этом году в Казахстан экстрадировали 20 разыскиваемых лиц.

"Следует отметить, несмотря на отсутствие двусторонних договоров с некоторыми странами, нами налажено конструктивное сотрудничество в этом вопросе с прокуратурами иностранных государств. Так, в прошлом году были выданы в рамках принципов взаимности трое разыскиваемых из Германии, двое из Швеции и двое граждан из Камеруна и Польши. В этом году по одному из Чехии и Польши", – сказал представитель Генпрокуратуры.

С момента визита в октябре прошлого года генерального прокурора РК в Турцию наладился процесс выдачи лиц, совершивших преступление. За этот короткий период Казахстану удалось вернуть 15 лиц, преступными действиями которых причинен ущерб в размере 13 млрд тенге. Среди них были участники террористической транснациональной преступной группировки, а также мошенники из крупных финансовых пирамид.

"Также турецкой стороной 15 мая этого года выдано Казахстану еще одно лицо, разыскиваемое за совершение убийства и разбоя. Это подтверждает доверие к нашей стране как к ответственному субъекту международных отношений, к нашей правой системе и правосудию Казахстана в целом", – отметил Саян Абденов.

В 2023 году Казахстан принял из других стран 44 осужденных и отправил 35 иностранцев на их Родину. Аналогично в этом году наша страна приняла 10 человек, а передали уже 75 человек.

На сегодня Генпрокуратурой РК заключено 73 двусторонних договора с 34 странами о выдаче лиц, о правовой помощи по уголовным делам и о передаче осужденных зарубежными странами. И эта работа продолжается.

"Уже сейчас внутригосударственную процедуру ратификации проходят договора о передаче осужденных, заключенные с Вьетнамом и Кипром. А также с государством Катар об оказании правовой помощи и экстрадиции", – заключил представитель ведомства.

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