События

Как Генпрокуратура использует цифровые технологии для раскрытия преступлений

презентация, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 17:42 Фото: Генеральная прокуратура РК
В Генеральной прокуратуре с участием руководителя Администрации президента Айбека Дадебая состоялась презентация современных цифровых и аналитических инструментов в сфере обеспечения правопорядка и прогнозирования преступных угроз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Генпрокуратуры, были продемонстрированы:

  • система мониторинга медиа-пространства для раннего выявления преступных угроз;
  • ИИ-агент по анализу обращений граждан в "e-Өтініш" и мерам по их эффективному рассмотрению;
  • пилотные проекты по прогнозированию уличной преступности, внешних киберугроз и правовой помощи населению в целях продвижения идеологии "Закон и порядок" через мобильные приложения;
  • "умные" геокарты преступности и ДТП;
  • таргетинг-центр по контролю за оборотом прекурсоров и химических веществ в стране.

Показана система "Цифровой надзор" и ее функционалы по розыску лиц, контролю за исполнением уголовных наказаний и пробации, ресоциализации осужденных, а также анализу законности по делам об административных правонарушениях.

"К системе подключены более чем 60 баз госорганов, "умные" видеокамеры, дроны, что позволяет прокурорам в онлайн-режиме осуществлять надзор за выполнением уполномоченными органами своих функций в сфере обеспечения правопорядка". Генеральная прокуратура РК

Доложено о проводимой с госорганами работе по объединению экстренных коммунальных служб в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС-112), чтобы анализировать сигналы от населения и незамедлительно реагировать на них на самом раннем этапе.

Отмечено, что в рамках реализации поручений президента проводится трансформация Комитета по правовой статистике и специальным учетам. В его структуре 4 месяца назад создан Центр прогнозирования преступных угроз, основной задачей которого является осуществление современной прогнозно-аналитической деятельности, направленной на заблаговременное выявление внешних и внутренних рисков общественной безопасности и предупреждение преступности.

В уполномоченные государственные органы направлено 25 писем о внешних криминальных угрозах с рекомендациями по их предупреждению, также через СМИ информируется население о новых рисках ранее неизвестных видов и способов преступных посягательств.

Как отметил генпрокурор Берик Асылов: "создание Центра является важным шагом к переходу от реагирования на преступность к ее упреждению на основе данных ИИ, аналитики и цифровых решений".

В целях укрепления взаимодействия с научно-исследовательскими институтами страны заключены 7 меморандумов о сотрудничестве. Для консультативной поддержки внедрения аналитических и цифровых решений функционирует Консультативно-экспертный совет с участием депутатов, представителей IT- и научного сообщества.

"Внедряемые аналитические и цифровые инструменты демонстрируют ощутимые практические результаты. Так, благодаря интеграции информационной системы Единого реестра досудебных расследований с Антифрод-центром Национального банка и сведений о фрод-инцидентах, поступающих от сотовых операторов и банков, доля регистрации уголовных дел о кибер-мошенничествах выросла в 2 раза, что позволило быстрее принимать меры по защите прав потерпевших". Генеральная прокуратура РК

Продолжается апробация интеллектуальной модели "Цифровой помощник" по уголовным делам, которая оказывает содействие следователям в планировании расследований, преобразовании устной речи и видеозаписей в текст, а также анализе показаний.

С использованием данной модели сформировано 76 обвинительных актов, 314 планов расследований и выполнено 67 транскрибаций протоколов допросов. Применение данной модели позволило снизить жалобы участников уголовного процесса на качество следствия в пилотируемых районах на 100%.

Генеральный прокурор подчеркнул, что "расширение аналитических возможностей и внедрение искусственного интеллекта позволяют повысить качество управленческих решений и усилить профилактическую направленность прокурорского надзора.

По итогам встречи руководитель Администрации президента Айбек Аркабаевич обратил внимание на важность исполнения поручений главы государства в сфере цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в работу государственного аппарата.

Айбек Дадебай подчеркнул необходимость продолжить координацию усилий по наращиванию цифрового потенциала правоохранительных и других государственных органов для обеспечения законности и правопорядка, в том числе путем объединения платформ и баз данных госорганов, а также принятию мер по защите прав граждан от распространения фейков и ложной информации в соцсетях и др.

Ранее Генпрокуратура предупредила казахстанцев о новой схеме мошенничества.

Айсулу Омарова
