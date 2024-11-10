Подростка с приступом эпилепсии реанимировали очевидцы в Актау
Фото: pixabay
Инцидент произошел на автобусной остановке в 12 микрорайоне. Подробности предоставили в пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной помощи, сообщает Zakon.kz.
По информации lada.kz, в социальных сетях появилось видео, на котором подбежавшие люди оказывали первую медицинскую помощь на автобусной остановке молодому человеку, у которого внезапно начались судороги.
В пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной помощи подтвердили, что днем, 10 ноября, у 16-летнего школьника случился приступ эпилепсии.
Его доставили в областную детскую больницу, а позже отпустили домой.
Ранее сообщалось, что пожилого обессиленного мужчину, который в метель заблудился в горах, нашли в ВКО.
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