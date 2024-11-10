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Подростка с приступом эпилепсии реанимировали очевидцы в Актау

Подростка с приступом эпилепсии кинулись спасать очевидцы в Актау , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 02:57 Фото: pixabay
Инцидент произошел на автобусной остановке в 12 микрорайоне. Подробности предоставили в пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной помощи, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, в социальных сетях появилось видео, на котором подбежавшие люди оказывали первую медицинскую помощь на автобусной остановке молодому человеку, у которого внезапно начались судороги.

В пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной помощи подтвердили, что днем, 10 ноября, у 16-летнего школьника случился приступ эпилепсии.

Его доставили в областную детскую больницу, а позже отпустили домой.

Ранее сообщалось, что пожилого обессиленного мужчину, который в метель заблудился в горах, нашли в ВКО.

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