Пожилого обессиленного мужчину, который в метель заблудился в горах, нашли в ВКО

Спасатели 10 ноября оказали помощь пожилому жителю Усть-Каменогорска, заблудившемуся в горах в условиях сильной метели, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба ДЧС ВКО, мужчина 1954 года рождения оставил свой автомобиль на трассе и отправился в горную местность собирать шиповник. Спустя несколько часов он потерял ориентир в условиях плохой погоды и вызвал спасателей.

Поисковая группа ДЧС с кинологическим расчетом обнаружила обессиленного и замерзшего мужчину в горной местности и доставила его к карете скорой помощи для оказания медицинской помощи.

В ведомстве призвали жителей региона воздерживаться от выхода на улицу в непогоду, чтобы избежать риска для здоровья и жизни.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Акмолинской области нашли пропавшего подростка, который ушел в поисках золота.

