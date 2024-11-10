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Пожилого обессиленного мужчину, который в метель заблудился в горах, нашли в ВКО

Пожилого обессиленного мужчину, который в метель заблудился в горах, нашли в ВКО , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 23:35 Фото: pixabay
Спасатели 10 ноября оказали помощь пожилому жителю Усть-Каменогорска, заблудившемуся в горах в условиях сильной метели, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба ДЧС ВКО, мужчина 1954 года рождения оставил свой автомобиль на трассе и отправился в горную местность собирать шиповник. Спустя несколько часов он потерял ориентир в условиях плохой погоды и вызвал спасателей.

Поисковая группа ДЧС с кинологическим расчетом обнаружила обессиленного и замерзшего мужчину в горной местности и доставила его к карете скорой помощи для оказания медицинской помощи.

В ведомстве призвали жителей региона воздерживаться от выхода на улицу в непогоду, чтобы избежать риска для здоровья и жизни.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Акмолинской области нашли пропавшего подростка, который ушел в поисках золота. 

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