Спасатели в Жетысуской области вызволили мужчину из снежного плена
Фото: pixabay
15 ноября в службу 112 Жетысуской области поступило сообщение о мужчине, который на машине застрял в сугробе и не мог самостоятельно выбраться из снега, сообщает Zakon.kz.
Направлявшегося ночью домой и застрявшего из-за неисправности машины мужчину 1996 года рождения спасатели обнаружили в 20 км от села Кабанбай Алакольского района.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасенного благополучно доставили в ближайший населенный пункт. В медицинской помощи он не нуждался.
МЧС рекомендует отложить поездки в непогоду.
Ранее ночью 14 ноября на автодороге в Алакольском районе спасатели помогли путникам выбраться из снежного заноса.
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