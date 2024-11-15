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Спасатели в Жетысуской области вызволили мужчину из снежного плена

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 07:55 Фото: pixabay
15 ноября в службу 112 Жетысуской области поступило сообщение о мужчине, который на машине застрял в сугробе и не мог самостоятельно выбраться из снега, сообщает Zakon.kz.

Направлявшегося ночью домой и застрявшего из-за неисправности машины мужчину 1996 года рождения спасатели обнаружили в 20 км от села Кабанбай Алакольского района.

Спасатели МЧС вызволили мужчину из снежного плена , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 07:55

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасенного благополучно доставили в ближайший населенный пункт. В медицинской помощи он не нуждался.

МЧС рекомендует отложить поездки в непогоду.

Ранее ночью 14 ноября на автодороге в Алакольском районе спасатели помогли путникам выбраться из снежного заноса.

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