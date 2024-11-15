Спасатели в Жетысуской области вызволили мужчину из снежного плена

Фото: pixabay

15 ноября в службу 112 Жетысуской области поступило сообщение о мужчине, который на машине застрял в сугробе и не мог самостоятельно выбраться из снега, сообщает Zakon.kz.

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