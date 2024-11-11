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Пошли напролом: отделение банка обворовали в Павлодаре

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 15:47 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре неизвестные обворовали отделение банка, буквально пройдя напролом, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Павлодарской области, 11 ноября в 9:30 в полицию поступил вызов о том, что обнаружен взлом стены в филиале одного из банков.

"На место выехали руководство департамента полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По факту кражи начато досудебное расследование. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному факту", – сообщили в полиции.

Банк Halyk тоже прокомментировал происшествие в своем павлодарском отделении.

"Утром 11 ноября в банк пришло сообщение о том, что в ночь с 10 на 11 ноября неизвестные проникли в отделение Halyk в городе Павлодаре по адресу ул. Естая, 40. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Сотрудники филиала Halyk содействуют проводимому расследованию для выявления обстоятельств дела", – говорится в комментарии.

При этом пресс-служба банка просит ответственно отнестись к распространению любой информации. Любая ложная информация может помешать полиции в проведении расследования.

Ранее в Астане полиция пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся кражей кабеля методом "крот": они совершали хищения по ночам, проникая в подземные колодцы через канализационные люки, и похищали медный кабель. 

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