В Алматы неудачная попытка обокрасть банк попала на камеры

Отделение банка пытались обокрасть в Алматы, но безуспешно, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 мая рассказали в пресс-службе Департамента полиции города (ДП).

Преступление было совершено ночью.

"Мужчина проник в здание через окно, пытался добраться до кассового узла, но не сумел преодолеть бронированное стекло. Осознав бесперспективность попытки, злоумышленник покинул место происшествия", – рассказал начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления криминальной полиции совместно с полицейскими Жетысуского района, 32-летний подозреваемый установлен и задержан в кратчайшие сроки.

"Благодаря слаженной работе оперативников районного и нашего подразделений попытка кражи была раскрыта по горячим следам. Это хороший пример эффективности профилактического видеонаблюдения и быстрой реакции наших сотрудников. Мы активно используем новые технологии и цифровые возможности. Подозреваемый уже дал признательные показания", – отметил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев.

Несколькими днями ранее полиция Алматы задержала четверых домушников, специализирующихся на частных домах.