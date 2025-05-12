В Алматы неудачная попытка обокрасть банк попала на камеры
Фото: zakon.kz
Отделение банка пытались обокрасть в Алматы, но безуспешно, сообщает Zakon.kz.
Об этом 12 мая рассказали в пресс-службе Департамента полиции города (ДП).
Преступление было совершено ночью.
"Мужчина проник в здание через окно, пытался добраться до кассового узла, но не сумел преодолеть бронированное стекло. Осознав бесперспективность попытки, злоумышленник покинул место происшествия", – рассказал начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления криминальной полиции совместно с полицейскими Жетысуского района, 32-летний подозреваемый установлен и задержан в кратчайшие сроки.
"Благодаря слаженной работе оперативников районного и нашего подразделений попытка кражи была раскрыта по горячим следам. Это хороший пример эффективности профилактического видеонаблюдения и быстрой реакции наших сотрудников. Мы активно используем новые технологии и цифровые возможности. Подозреваемый уже дал признательные показания", – отметил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев.
Несколькими днями ранее полиция Алматы задержала четверых домушников, специализирующихся на частных домах.
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