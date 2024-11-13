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Казахстанка попросила защиты у полицейских из-за угроз на работе

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 20:28 Фото: Zakon.kz
В Управление полиции Кокшетау поступило заявление от 58-летней жительницы города. В своем обращении женщина пожаловалась на своего начальника, который угрожал ей на рабочем месте, сообщает Zakon.kz.

На данный момент полицейские по данному факту начали досудебное расследование, ведется следствие.

"Если вы столкнулись с угрозой физической расправы или другим видом насилия на рабочем месте, важно знать, как действовать и к кому обратиться за поддержкой. В сложных случаях рекомендуется проконсультироваться с юристом, который сможет помочь вам защитить ваши права, особенно если ситуация выходит за рамки рабочих конфликтов и приобретает уголовный характер", – отмечают полицейские.

Ранее сообщалось, что в Астане мужчина угрожал спрыгнуть со строительного крана. Житель столицы взобрался на верхушку строительного крана по улице Бегельдинова и провел там несколько часов. У него были требования к властям.

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