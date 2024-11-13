Казахстанка попросила защиты у полицейских из-за угроз на работе

Фото: Zakon.kz

В Управление полиции Кокшетау поступило заявление от 58-летней жительницы города. В своем обращении женщина пожаловалась на своего начальника, который угрожал ей на рабочем месте, сообщает Zakon.kz.

На данный момент полицейские по данному факту начали досудебное расследование, ведется следствие. "Если вы столкнулись с угрозой физической расправы или другим видом насилия на рабочем месте, важно знать, как действовать и к кому обратиться за поддержкой. В сложных случаях рекомендуется проконсультироваться с юристом, который сможет помочь вам защитить ваши права, особенно если ситуация выходит за рамки рабочих конфликтов и приобретает уголовный характер", – отмечают полицейские. Ранее сообщалось, что в Астане мужчина угрожал спрыгнуть со строительного крана. Житель столицы взобрался на верхушку строительного крана по улице Бегельдинова и провел там несколько часов. У него были требования к властям. Читайте также Женщина серьезно пострадала во время пожара в Павлодаре В Акмолинской области спасатели и полицейские не дали мужчине провалиться под лед В Астане столкнулись два переполненных автобуса

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