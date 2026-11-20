Жительница Кокшетау пожаловалась на качество мясной продукции, приобретенной в одном из магазинов города, сообщает Zakon.kz.

По словам женщины, в купленном фарше она обнаружила посторонние твердые и острые фрагменты костей, консистенция продукта также вызвала у нее сомнения в его качестве и безопасности. Кроме того, казахстанка сообщила, что в результате употребления продукции она получила травму.

С жалобой она обратилась в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Акмолинской области.

"В обращении заявительница также указала, что продавец самостоятельно занимается изготовлением фарша, и попросила дать правовую оценку его действиям в рамках действующего законодательства. По итогам рассмотрения обращения ситуация была разрешена. Заявительница сообщила, что вопрос исчерпан", – сообщили в ведомстве 19 ноября 2026 года.

В ведомстве отметили, что каждый потребитель вправе обратиться в уполномоченные органы, если обнаружил недостатки приобретенного товара или сомневается в его безопасности.

Казахстанцам также рекомендуют сохранять кассовые чеки, фотографии продукции и другие доказательства при обнаружении недостатков. Эти материалы помогут при рассмотрении обращения и оценке обстоятельств произошедшего.

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