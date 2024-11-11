Были требования к властям: астанчанин угрожал спрыгнуть со строительного крана

11 ноября в Астане мужчина взобрался на верхушку строительного крана по улице Бегельдинова и провел там несколько часов. У него были требования к властям. В акимате разъяcнили ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Видео с мужчиной на кране появилось в соцсетях.

Позже паблик astanovka98 сообщил, что это руководитель ТОО "Ер-Тау" Мурат Тасов. На стреле крана он провел более пяти часов. При этом записал видеообращение, где заявил, что "стал жертвой рейдерского захвата со стороны госорганов". С его слов, у него забрали строительный объект, в который он вложил 4 млрд тенге. Мужчина хотел, чтобы на место приехал аким Астаны, представители Верховного суда, прокуратуры и МВД, чтобы посмотреть все документы.

В акимате Астаны рассказали детали дела.

"На строительном объекте находился руководитель компании "Ер-Тау" Тасов М., который не согласен с решением Верховного суда о передаче объекта дольщикам. Мужчина, являясь застройщиком ЖК "Шавгар", в 2017 построил только нулевой цикл жилого дома (фундамент и первый этаж). На протяжении всех этих лет дольщики ожидают своих квартир. На основании решения межведомственной комиссии (МВК) акимата города прокуратурой района Сарыарка Астаны был подан иск в суд о передаче объекта в ЖСК (дольщикам)", – говорится в комментарии.

20 октября 2023 года решением специализированного межрайонного экономического суда Астаны строительный объект с земельными участками передали в ЖСК "Астана Сити 2023" (дольщикам).

"05.07.2024 постановлением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда строительный объект с земельными участками оставлен за ЖСК "Астана Сити 2023" (за дольщиками). Тасов М. не согласен с данным решением – передачей объекта пострадавшим дольщикам", – пояснили в акимате.

Там отметили, что все службы находились на месте инцидента.

"Представители района, управления контроля и качества городской среды города, юристы дали разъяснения. После полученных разъяснений Тасов М. покинул башенный кран. Также дополнительно будет проведено заседание МВК с его участием", – сообщили в акимате Астаны.

Там добавили, что сейчас объект, строительство которого началось еще в 2017 году, завершает частная строительная компания. Там ведутся работы.

Похожий случай произошел летом 2024 года в Алматы. Только тогда на вышку взобрался мужчина, недовольный увольнением из полиции.