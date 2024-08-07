Женщина ударила чужого ребенка во дворе дома в Акмолинской области

Словесный конфликт между неизвестной женщиной перерос в рукоприкладство. Мать пострадавшего ребенка обратилась с заявлением в отдел полиции в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент произошел 3 августа 2024 года.

"Пострадавшей является девочка 2010 года рождения. Мать несовершеннолетней попросила найти нарушительницу и привлечь к ответственности. По поступившему заявлению полицейские начали досудебное производство. Прибывшие на место происшествия стражи порядка опросили всех свидетелей, провели все необходимые мероприятия", – отмечается в сообщении.

По данному факту проводится проверка.





Полицейскими установлена личность женщины, мотив ее действий уточняется.

Полицейские просят родителей проводить беседы с детьми, чтобы они не оказались жертвой агрессивных людей.

"Задача родителей – убедить своих детей, что в любой непонятной и неоднозначной для них ситуации нужно обращаться ко взрослым", – заключили в полиции региона.

В минувшую субботу стало известно о том, что 53-летний житель Шымкента избил жену и трехмесячную дочь.