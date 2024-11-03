Драка подростков в Петропавловске закончилась госпитализацией

17-летний подросток был госпитализирован после драки в Петропавловске, которая случилась вечером 2 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области рассказали, что вызов на канал "102" поступил в 19 часов вечера.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа второго отдела полиции Управления полиции Петропавловска. Пострадавший в результате конфликта 17-летний житель областного центра бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован в медицинское учреждение", – сообщили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по п.7 ч. 2 ст.106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан и доставлен в полицию несовершеннолетний горожанин. Рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Ребенка также поставили на профилактический учет.

Ранее в Актобе вынесли приговор молодому человеку, который случайно убил своего друга в массовой драке.