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В Уральске фура врезалась в школу

в Уральске фура врезалась в школу, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 19:13 Фото: mgorod.kz/Медет Медресов
14 ноября в центре Уральска произошел опасный инцидент. Фура врезалась в здание школы. По словам врачей, у водителя большегруза случился инсульт, сообщает Zakon.kz.

Благодаря тому, что ДТП произошло около 22:00, на территории школы удалось избежать возможных жертв.

В Департаменте полиции ЗКО рассказали, что водитель фуры ехал по улице Мендалиева и врезался в стоящий автомобиль Hyundai. После чего большегруз вместе с легковушкой протаранили забор, и далее фура врезалась в здание школы №36.

"62-летний водитель большегруза является гражданином Азербайджана. Он потерял сознание за рулем, мужчину доставили в нейроинсультное отделение. По факту ДТП собрали материал. Фуру водворили на специальную стоянку", – сообщили в ведомстве изданию "Мой город".

В Управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что у мужчины случился инсульт.

"Бригадой скорой медицинской помощи водителя доставили в городскую многопрофильную больницу. Затем его госпитализировали в нейроинсультное отделение с диагнозом "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу" с отсутствием словесного контакта", – сообщили медики.

В облздраве добавили, что состояние у пациента тяжелое.

Ранее в Уральске опрокинулся на бок грузовик после столкновения с легковушкой.

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