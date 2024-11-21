В Казахстане ликвидировали ОПГ: кадры задержания участников показало МВД

В Министерстве внутренних дел Казахстана сегодня, 21 ноября 2024 года, заявили о ликвидации организованной преступной группы, производившей и сбывавшей синтетические наркотики, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан, ликвидирована деятельность всей криминальной цепи – ОПГ, причастной к изготовлению и сбыту синтетических наркотиков на территории крупных городов республики.

"В результате спланированных мероприятий в Астане и Алматы задержаны 14 участников ОПГ. Установлено, что указанные лица длительное время занимались сбытом психотропных веществ, а также осуществляли доставку прекурсоров и лабораторного оборудования, которые используются при изготовлении синтетических наркотиков, в том числе занимались поиском и подготовкой объектов для строительства новых нарколабораторий", – отметил он.

По его словам, в ходе задержания пресечена деятельность трех нарколабораторий, двух интернет-наркомагазинов, изъято 1 тонна 750 литров химических компонентов для изготовления психотропных веществ, в том числе 30 кг готовых к сбыту наркотиков "мефедрон" и "альфа-PVP".

"Досудебное расследование продолжается", – добавил Данияр Мейрхан.

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