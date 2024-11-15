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Сотни алматинцев остались без отопления и горячей воды из-за серьезного ДТП

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 00:44 Фото: Zakon.kz
В результате столкновения автомобилей Hyundai Grandeur и Wuling Hongguang в Алматы во время морозов без отопления и горячей воды остались 323 частных дома, 37 многоэтажек и девять котельных, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль марки Hyundai Grandeur двигался по улице Латифа Хамиди в северном направлении.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 00:44

Фото: Zakon.kz

В это время по улице Жургенова в восточном направлении ехал грузовик китайского производства Wuling Hongguang.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 00:44

Фото: Zakon.kz

На перекрестке грузовик, согласно правилам дорожного движения, должен был уступить дорогу Hyundai, но этого не сделал.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 00:44

Фото: Zakon.kz

Водитель Hyundai безрезультатно пытался уйти от столкновения.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 00:44

Фото: Zakon.kz

В итоге от удара Hyundai развернуло на улицу Жургенова, а неуправляемый грузовик вылетел с дороги через небольшой тротуар и врезался в газовый узел.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 00:44

Фото: Zakon.kz

Из-за обрыва магистрали в районе перекрыли подачу газа.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 00:44

Фото: Zakon.kz

В аварии серьезно пострадал водитель грузовика. С различными травмами он был доставлен в больницу.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 00:44

Фото: Zakon.kz

Кроме того, медики оказали первую помощь на месте ДТП водителю и пассажиру Hyundai. От госпитализации они отказались.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 00:44

Фото: Zakon.kz

На месте ЧП работают газовая служба и сотрудники дорожной полиции.

Ранее сообщалось, что фельдшер пострадала в аварии с участием скорой помощи в Таразе.

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