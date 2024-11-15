Сотни алматинцев остались без отопления и горячей воды из-за серьезного ДТП
Автомобиль марки Hyundai Grandeur двигался по улице Латифа Хамиди в северном направлении.
Фото: Zakon.kz
В это время по улице Жургенова в восточном направлении ехал грузовик китайского производства Wuling Hongguang.
Фото: Zakon.kz
На перекрестке грузовик, согласно правилам дорожного движения, должен был уступить дорогу Hyundai, но этого не сделал.
Фото: Zakon.kz
Водитель Hyundai безрезультатно пытался уйти от столкновения.
Фото: Zakon.kz
В итоге от удара Hyundai развернуло на улицу Жургенова, а неуправляемый грузовик вылетел с дороги через небольшой тротуар и врезался в газовый узел.
Фото: Zakon.kz
Из-за обрыва магистрали в районе перекрыли подачу газа.
Фото: Zakon.kz
В аварии серьезно пострадал водитель грузовика. С различными травмами он был доставлен в больницу.
Фото: Zakon.kz
Кроме того, медики оказали первую помощь на месте ДТП водителю и пассажиру Hyundai. От госпитализации они отказались.
Фото: Zakon.kz
На месте ЧП работают газовая служба и сотрудники дорожной полиции.
Ранее сообщалось, что фельдшер пострадала в аварии с участием скорой помощи в Таразе.