Отчисленные студенты частного университета в Актобе продолжат учебу

В городе Актобе отчисленные 350 студентов Казахско-Российского международного университета могут продолжить учебу, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила заместитель председателя комитета Министерства науки и высшего образования страны Акерке Абылайхан. Как передает "Седьмой канал", чиновница прибыла в регион с проверкой.

По ее словам, отчисление было юридически незаконным. Во-первых, данные об этих студентах не были внесены в Единую базу высшего образования, то есть по факту они числятся в университете. Кроме того, приказ об отчислении составили только на русском языке, а это противоречит правилам составления нормативно-правовых документов. Они издаются на двух языках: государственном и русском.

Об инциденте стало известно накануне. Родители пожаловались, что 350 студентов отчислили за неуплату обучения и систематические пропуски занятий.

Недавно к журналистам обратились также дачники Актобе, которые устали содержать городские электролинии за свой счет.