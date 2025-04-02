#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.05
542.99
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.05
542.99
5.98
Происшествия

Отчисленные студенты частного университета в Актобе продолжат учебу

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 04:40 Фото: Zakon.kz
В городе Актобе отчисленные 350 студентов Казахско-Российского международного университета могут продолжить учебу, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила заместитель председателя комитета Министерства науки и высшего образования страны Акерке Абылайхан. Как передает "Седьмой канал", чиновница прибыла в регион с проверкой.

По ее словам, отчисление было юридически незаконным. Во-первых, данные об этих студентах не были внесены в Единую базу высшего образования, то есть по факту они числятся в университете. Кроме того, приказ об отчислении составили только на русском языке, а это противоречит правилам составления нормативно-правовых документов. Они издаются на двух языках: государственном и русском.

Об инциденте стало известно накануне. Родители пожаловались, что 350 студентов отчислили за неуплату обучения и систематические пропуски занятий.

Недавно к журналистам обратились также дачники Актобе, которые устали содержать городские электролинии за свой счет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Проломили голову, положили в машину и подожгли: в горах Алматы нашли тело бизнесмена
Происшествия
22:39, 02 апреля 2025
Проломили голову, положили в машину и подожгли: в горах Алматы нашли тело бизнесмена
Крупный пожар в ресторане потушили в Алматы
Происшествия
21:34, 02 апреля 2025
Крупный пожар в ресторане потушили в Алматы
Столовая полыхнула в Алматы
Происшествия
20:42, 02 апреля 2025
Столовая полыхнула в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: