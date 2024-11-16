Два пожара произошли в Алматы

16 ноября спасатели МЧС Казахстана ликвидировали пожар в двух районах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Первый инцидент произошел в Ауэзовском районе по ул. Сулейменова в двухэтажном нежилом доме произошло горение комнаты и кровли дома на площади 80 кв. м.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, эвакуировать жильцов было не нужно, так как данный дом идет под снос.

"Второй случай произошел в Алмалинском районе по ул. Байзакова в шестиэтажном жилом доме на четвертом этаже произошло горение домашних вещей на площади 5 кв. м. Принятым мерам спасателей пожары ликвидированы, пострадавших нет, причины пожара устанавливаются", – говорится в сообщении.

Ранее