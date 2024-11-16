Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Два пожара произошли в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 23:55 Фото: скриншот видео
16 ноября спасатели МЧС Казахстана ликвидировали пожар в двух районах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Первый инцидент произошел в Ауэзовском районе по ул. Сулейменова в двухэтажном нежилом доме произошло горение комнаты и кровли дома на площади 80 кв. м.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, эвакуировать жильцов было не нужно, так как данный дом идет под снос.

"Второй случай произошел в Алмалинском районе по ул. Байзакова в шестиэтажном жилом доме на четвертом этаже произошло горение домашних вещей на площади 5 кв. м. Принятым мерам спасателей пожары ликвидированы, пострадавших нет, причины пожара устанавливаются", – говорится в сообщении.

Ранее 

Читайте также

помощь спасателей
Спасатели Семея показали, как пришли на помощь детям
Отчим насиловал несовершеннолетнюю падчерицу в Павлодарской области
Отчима обвинили в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы в Павлодарской области
Грант в университетах обещал студентам мошенник в Актобе
Грант в университетах обещал студентам мошенник в Актобе
Елена Беляева
МЧС РК Алматы Пожар 2024 год Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии Оскар
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии "Оскар"
Футбол Лучший игрок
Роналду забил гол-шедевр и оформил победный дубль за Португалию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: