Крупный пожар на складах в Алматы потушили
Фото: pixabay
Пожар в складских помещениях Алатауского района Алматы ликвидирован, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС Казахстана, пожар был локализован в 20:37. Ликвидация осложнялась удаленностью водоисточников, был организован подвоз воды. Также пожарным удалось снять угрозу распространения огня.
"Пожар ликвидирован в 21:20. Площадь пожара составла 180 кв.м." – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 19:43 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу в мкр. Теректи. Оказалось, что горит складское помещение ангарного типа.
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