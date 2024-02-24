Крупный пожар на складах в Алматы потушили

Пожар в складских помещениях Алатауского района Алматы ликвидирован, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, пожар был локализован в 20:37. Ликвидация осложнялась удаленностью водоисточников, был организован подвоз воды. Также пожарным удалось снять угрозу распространения огня.

"Пожар ликвидирован в 21:20. Площадь пожара составла 180 кв.м." – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 19:43 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу в мкр. Теректи. Оказалось, что горит складское помещение ангарного типа.



