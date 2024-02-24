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Крупный пожар на складах в Алматы потушили

Крупный пожар на складах в Алматы потушили Фото: pixabay
Пожар в складских помещениях Алатауского района Алматы ликвидирован, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, пожар был локализован в 20:37. Ликвидация осложнялась удаленностью водоисточников, был организован подвоз воды. Также пожарным удалось снять угрозу распространения огня. 

"Пожар ликвидирован в 21:20. Площадь пожара составла 180 кв.м." – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что в 19:43  силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу в мкр. Теректи. Оказалось, что горит складское помещение ангарного типа. 


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