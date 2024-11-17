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Газ взорвался в бывшей мечети в Акмолинской области: погибли три человека

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 10:33 Фото: akorda.kz
Три человека погибли во время взрыва газа внутри бывшей мечети в селе Сабынды Акмолинской области. В здании проводили поминальные обеды, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС региона рассказали, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением без горения.

"В результате погиб мужчина 1978 года рождения. Под завалами спасатели нашли тело женщины 1983 и ребенка 2012 годов рождения.16 пострадавших доставлены в городскую больницу Астаны", – сообщили в МЧС РК.

Отмечается, что спасатели вынесли из здания шесть газовых баллонов, а их всего было семь.

"В данный момент продолжается разбор завалов. На месте происшествия работают около 30 человек личного состава и пять единиц техники ДЧС области, также оперативного спасательного отряда, Центра медицины катастроф, в составе психологов, кинологическая служба Астаны".

Причину взрыва установит исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Акмолинской области и Астаны.

На базе ДЧС региона развернут оперативный штаб, работает телефон горячей линии 8-716-252-09-50.

Ранее сообщалось, что в Алматы в результате ДТП с двумя автобусами и легковым автомобилем пострадали два водителя общественного транспорта. 

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