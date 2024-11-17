Взрыв в бывшей мечети в Акмолинской области: стало известно о состоянии пострадавших
Фото: pixabay
Медики рассказали о состоянии пострадавших после взрыва в бывшей мечети села Сабынды в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
В Управлении здравоохранения Астаны рассказали, что после инцидента в больницы столицы доставили 16 человек. Трое из них – дети.
"Предварительный диагноз всех поступивших пациентов – термические ожоги различной степени, полученные от пламени. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", – сообщили в ведомстве.
Взрыв газа произошел 17 ноября в здании бывшей сельской мечети, где проводили поминальные обеды. Погибли три человека: 46-летний мужчина, 41-летняя женщина и 12-летний ребенок.
В ДЧС Акмолинской области уточнили, что действующая мечеть от взрыва не пострадала. Сейчас на месте происшествия находится первый заместитель акима региона Ельдос Рамазанов.
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