Действующая мечеть не пострадала: подробности взрыва газа в Акмолинской области

В ДЧС Акмолинской области уточнили, что во время взрыва газа в селе в Сабынды действующая мечеть "Жаксыгельді" не пострадала и продолжает функционировать, сообщает Zakon.kz.

В департаменте подчеркивают, что взрыв случился в здании бывшей мечети, в котором проводили поминальные обеды.

Также известно, что к этому часу на место происшествия в Коргалжынский район прибыл первый заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов.

Местные исполнительные органы оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, во время взрыва газа, который случился 17 ноября 2024 года, погиб мужчина 1978 года рождения. Также под завалами спасатели нашли тело женщины 1983 и ребенка 2012 годов рождения.16 пострадавших доставлены в городскую больницу Астаны.