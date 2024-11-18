В Павлодаре криминального авторитета арестовали за рейдерский захват крупного предприятия

Департамент экономических расследований (ДЭР) по Павлодарской области при координации прокуратуры региона выявил криминального авторитета, совершившего рейдерский захват одного из крупных промышленных предприятий Павлодара. Об этом 18 ноября Zakon.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, в результате преступных действий собственникам предприятия был нанесен ущерб свыше 1 млрд тенге. Подозреваемый, причастный к противоправным действиям, по решению Специализированного следственного суда Павлодара взят под стражу на два месяца.

Кроме того, ДЭР ведет работу по установлению дополнительных фактов рейдерских захватов движимого и недвижимого имущества, принадлежащего физическим и юридическим лицам.

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