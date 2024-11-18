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В Павлодаре криминального авторитета арестовали за рейдерский захват крупного предприятия

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 23:13 Фото: pexels
Департамент экономических расследований (ДЭР) по Павлодарской области при координации прокуратуры региона выявил криминального авторитета, совершившего рейдерский захват одного из крупных промышленных предприятий Павлодара. Об этом 18 ноября Zakon.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, в результате преступных действий собственникам предприятия был нанесен ущерб свыше 1 млрд тенге. Подозреваемый, причастный к противоправным действиям, по решению Специализированного следственного суда Павлодара взят под стражу на два месяца.

Кроме того, ДЭР ведет работу по установлению дополнительных фактов рейдерских захватов движимого и недвижимого имущества, принадлежащего физическим и юридическим лицам.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Казахстанского вора в законе Леху Семипалатинского нашли мертвым в колонии в поселке Надвоицы Республики Карелия (РФ). 

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