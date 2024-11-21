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Арест криминального авторитета и ущерб в миллиард тенге: появились подробности захвата предприятия в Павлодаре

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 16:01 Фото: pexels
21 ноября 2024 года в прокуратуре Павлодарской области раскрыли подробности рейдерского захвата крупного предприятия криминальным авторитетом, сообщает Zakon.kz.

О том, что в Павлодаре арестовали криминального авторитета за рейдерский захват одного из крупных промышленных предприятий, стало известно 18 ноября.

"Прокуратурой Павлодарской области возбуждено уголовное дело по факту рейдерства одного из крупных предприятий региона. Оперативно-розыскными мероприятиями, инициированными надзорным органом, установлено, что преступной группой во главе с криминальным авторитетом на протяжении длительного времени с применением угроз, путем фальсификации документов осуществлялся захват имущества предпринимателей", – рассказали в прокуратуре Павлодарской области сегодня.

По данным надзорного органа, собственность бизнесменов присваивалась в составе преступной группы с четким распределением ролей.

"Ограничивался доступ собственников к предприятию, юридическое лицо регистрировалось на третьих лиц, после чего имущество реализовывалось. Ущерб, нанесенный владельцам, превысил 1 млрд тенге, с санкции суда на имущество фигурантов уголовного дела наложен арест, главный подозреваемый взят под стражу".Прокуратура Павлодарской области

Также сообщается, что в порядке надзора возобновлено пять досудебных расследований по другим фактам преступной деятельности группы лиц, возглавляемых вышеуказанным криминальным авторитетом.

"В настоящее время департаментом экономических расследований проводится досудебное расследование".Прокуратура Павлодарской области

Иная информация, как отметили в надзорном органе, в интересах следствия, в силу ст. 201 УПК, разглашению не подлежит.

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