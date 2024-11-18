Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в пятиэтажке в Караганде

В Караганде 18 ноября произошел пожар в пятиэтажном жилом доме в 12 микрорайоне района имени Алихана Бокейхана. Возгорание охватило мебель, домашние вещи и деревянную обшивку балкона на площади 20 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МЧС Казахстана, из-за сильного задымления пожар представлял серьезную угрозу для жителей дома. Спасатели ДЧС эвакуировали по лестничному маршу 12 человек, включая пятерых детей. Трое жильцов, находившихся в горящей квартире, были выведены на свежий воздух с использованием спасательных колпаков.

Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Другой был госпитализирован, третий отпущен домой после осмотра медиков.

Причины пожара выясняются. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 17 ноября в Шымкенте по улице Молдагулова в подъезде жилого дома на третьем этаже произошло загорание электропроводов.