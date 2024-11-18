Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в пятиэтажке в Караганде
Как сообщает пресс-служба МЧС Казахстана, из-за сильного задымления пожар представлял серьезную угрозу для жителей дома. Спасатели ДЧС эвакуировали по лестничному маршу 12 человек, включая пятерых детей. Трое жильцов, находившихся в горящей квартире, были выведены на свежий воздух с использованием спасательных колпаков.
Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Другой был госпитализирован, третий отпущен домой после осмотра медиков.
Причины пожара выясняются. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
Ранее сообщалось о другом происшествии. 17 ноября в Шымкенте по улице Молдагулова в подъезде жилого дома на третьем этаже произошло загорание электропроводов.