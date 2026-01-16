#Казахстан в сравнении
Происшествия

Взрыв удалось предотвратить в Караганде во время крупного пожара

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 00:08 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Караганде, в районе имени А. Бокейхана, на улице Щорса произошел пожар в двухквартирном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в результате возгорания загорелись деревянные конструкции крыши, межэтажные перекрытия, мебель.

"До прибытия первых подразделении на месте произошел вспышка газо-воздушной смеси бытового газового баллона, вследствие чего были разрушены перекрытия на площади 10 кв. м. В ходе тушения пожара силами МЧС были вынесены четыре газовых баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар потушили на площади 280 кв. м.

Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что открытым пламенем вспыхнул автомобиль на оживленном проспекте в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
