Взрыв удалось предотвратить в Караганде во время крупного пожара

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Караганде, в районе имени А. Бокейхана, на улице Щорса произошел пожар в двухквартирном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, в результате возгорания загорелись деревянные конструкции крыши, межэтажные перекрытия, мебель. "До прибытия первых подразделении на месте произошел вспышка газо-воздушной смеси бытового газового баллона, вследствие чего были разрушены перекрытия на площади 10 кв. м. В ходе тушения пожара силами МЧС были вынесены четыре газовых баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв", – говорится в сообщении. Уточняется, что пожар потушили на площади 280 кв. м. Во время инцидента никто не пострадал. Ранее сообщалось, что открытым пламенем вспыхнул автомобиль на оживленном проспекте в Астане.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: