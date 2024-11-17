Женщина пострадала во время пожара в Шымкенте

Фото: скриншот видео

17 ноября в Шымкенте по улице Молдагулова в подъезде жилого дома на третьем этаже произошло загорание электропроводов, сообщает Zakon.kz.

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