Женщина пострадала во время пожара в Шымкенте
Фото: скриншот видео
17 ноября в Шымкенте по улице Молдагулова в подъезде жилого дома на третьем этаже произошло загорание электропроводов, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники МЧС из задымленной зоны по лестничному маршу эвакуировали трех человек.
"Пожар оперативно потушен. Жительница дома 1994 года рождения госпитализирована с признаками отравления продуктами горения. В случае возникновения пожара звоните по номеру 112!" – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Астане произошел пожар. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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