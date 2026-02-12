В Алматы смелая женщина остановила машину, протащившую собаку на цепи по дороге
Сегодня, 12 февраля 2026 года, в Казнета алматинка рассказала о случившемся в поселке Алатау.
По словам автора, по одной из дорог двигался автомобиль Suzuki к которому на цепи была привязана истощенная и окровавленная собака. За ними следовала другая машина, в которой находилась владелица животного, но меры защиты она не предпринимала.
Тогда вмешалась местная жительница.
"Она догнала машины, подрезала Suzuki и вынудила водителя остановиться, после чего вызвала сотрудников полиции", – говорится в описании к публикации.
Также отмечено, что собаку прибывшие стражи порядка отвезли в ветеринарную клинику. По предварительным данным, животное живо и теперь находится в безопасности.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу городского Департамента полиции (ДП).
В ведомстве уточнили, что по данному факту проведена проверка.
"Личность владельца транспортного средства установлена. Он непременно будет привлечен к административной ответственности за жестокое обращение с животными".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Правоохранители заверили, что нарушители понесут ответственность в рамках действующего законодательства.
В Казахстане жестокое обращение с животными является административным и уголовным правонарушением, регулируемым КоАП и УК РК, предусматривающим штрафы, арест и лишение свободы вплоть до 3 лет (при отягчающих обстоятельствах).
