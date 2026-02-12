#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Алматы смелая женщина остановила машину, протащившую собаку на цепи по дороге

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 17:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Неравнодушная жительница Алматы вмешалась в историю с жестоким обращением с животным и подарила вторую жизнь собаке, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 12 февраля 2026 года, в Казнета алматинка рассказала о случившемся в поселке Алатау.

По словам автора, по одной из дорог двигался автомобиль Suzuki к которому на цепи была привязана истощенная и окровавленная собака. За ними следовала другая машина, в которой находилась владелица животного, но меры защиты она не предпринимала.

Тогда вмешалась местная жительница.

"Она догнала машины, подрезала Suzuki и вынудила водителя остановиться, после чего вызвала сотрудников полиции", – говорится в описании к публикации.

Также отмечено, что собаку прибывшие стражи порядка отвезли в ветеринарную клинику. По предварительным данным, животное живо и теперь находится в безопасности.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу городского Департамента полиции (ДП).

В ведомстве уточнили, что по данному факту проведена проверка.

"Личность владельца транспортного средства установлена. Он непременно будет привлечен к административной ответственности за жестокое обращение с животными".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Правоохранители заверили, что нарушители понесут ответственность в рамках действующего законодательства.

В Казахстане жестокое обращение с животными является административным и уголовным правонарушением, регулируемым КоАП и УК РК, предусматривающим штрафы, арест и лишение свободы вплоть до 3 лет (при отягчающих обстоятельствах).

В Актау поджигателю будки может грозить штраф в 500 тысяч тенге

Немного ранее мы также рассказывали, что в Павлодарской области браконьера осудили за отстрел двух косуль.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
