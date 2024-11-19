В Астане сотрудники МЧС спасли собаку
Фото: pixabay
19 ноября в столичном районе Алматы на территории "Президентского парка" собака упала в колодец. Услышав ее скуление, прохожая девушка обратились за помощью в службу 112, сообщает Zakon.kz.
Спасатели благополучно вытащили животное с помощью веревок и вручили его неравнодушному свидетелю происшествия.
Ранее в Актобе спасли кошку, которая просидела на дереве пару дней.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript