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В Астане сотрудники МЧС спасли собаку

В Астане сотрудники МЧС спасли собаку, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 07:52 Фото: pixabay
19 ноября в столичном районе Алматы на территории "Президентского парка" собака упала в колодец. Услышав ее скуление, прохожая девушка обратились за помощью в службу 112, сообщает Zakon.kz.

Спасатели благополучно вытащили животное с помощью веревок и вручили его неравнодушному свидетелю происшествия.

Ранее в Актобе спасли кошку, которая просидела на дереве пару дней.

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