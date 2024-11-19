В Астане сотрудники МЧС спасли собаку

Фото: pixabay

19 ноября в столичном районе Алматы на территории "Президентского парка" собака упала в колодец. Услышав ее скуление, прохожая девушка обратились за помощью в службу 112, сообщает Zakon.kz.

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