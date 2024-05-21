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Законодательство РК

Условный срок получила бухгалтер за хищение у детских садов 30 млн тенге

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 11:23 Фото: Zakon.kz
В Жанаозене осудили бухгалтера двух детских садиков, укравшую 30 млн бюджетных денег, сообщает Zakon.kz.

Хищение выявила прокуратура города.

"Установлено, что бухгалтер незаконно перечисляла деньги на собственный лицевой счет на общую сумму 30 млн тенге. По данному факту прокуратурой города зарегистрировано уголовное дело, бухгалтер признана виновной по п. 2 ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса. Приговором суда города Жанаозена ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно", – сказано в сообщении надзорного органа.

Ущерб в размере 30 млн тенге возмещен государству в полном объеме.

В марте 2024 года директора и бухгалтера яслей-сада в Павлодаре приговорили к семи годам лишения свободы за растрату 63 млн тенге.

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Жанаозен 2024 год Бухгалтерия Приговоры
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